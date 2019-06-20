巴拉刈年奪至少200命 衛福部端數據挺農委會禁用

（中央社記者張茗喧台北20日電）農委會預計明年2月禁用農藥巴拉刈，引發正反議論。衛福部今天發出新聞稿力挺農委會，強調巴拉刈是致死率最高的農藥，一年至少奪走200條人命，全球有66個國家陸續宣布禁用。

農委會決定明年2月1日起禁用農藥巴拉刈，遭高雄市長韓國瑜批評農民生產成本將提高。

衛生福利部今天發出新聞稿力挺農委會，強調巴拉刈是致死率最高的農藥，即便使用添加物（催吐劑、瀉劑、藻膠）來吸附巴拉刈，或免疫抑劑療法、血液淨化，其致死率仍高，至今醫學上仍無有效的解毒劑。

衛福部心理及口腔健康司科長詹金月表示，由於巴拉刈沒有有效解毒劑，一旦衝動喝下巴拉刈便救不回來。根據民國106年統計，全台約203人因巴拉刈死亡，但這數字僅是死因診斷上有載明巴拉刈者，真實的害命數字恐被低估。

詹金月說，政府推動禁用巴拉刈多年，過去農委會曾歷經在巴拉刈當中添加染色劑、苦味劑、臭味劑及催吐劑、限縮販售劑型、提供農藥儲存箱、限制銷售、農藥登記管理機制等方式，都無法有效降低巴拉刈的致死率，才會將巴拉刈列入禁用劇毒農藥推動期程。

詹金月表示，過去許多人體研究都證實，不慎食入少量或稀釋巴拉刈溶液，將導致腎衰竭、肝功能不全、組織缺氧、顱神經及末梢神經麻痺，甚至導致呼吸衰竭死亡；且已有國內外研究指出，長期施用巴拉刈，與罹患巴金森氏症有關。

為降低農藥使用風險，農委會陸續禁用30種農藥產品，其中「24%巴拉刈溶液」因不當使用風險高且已有替代藥劑，於106年10月5日公告自107年2月1日起禁止加工及輸入，並自109年2月1日起禁止販售及使用。

詹金月說，在世界淘汰劇毒性農藥趨勢下，全球已有66個國家陸續宣布禁用巴拉刈，包括斯里蘭卡（2011年）、南韓（2012年）、越南（2017年），馬來西亞曾於2005至2006年一度禁用，後來解禁後中毒人數再次暴增，預計將於2020年1月1日全面禁用，中國大陸則於2016年禁止水劑，預訂2020年9月26日全面禁用。

詹金月強調，考量巴拉刈對人體具有急性與長期性的毒害，基於保障民眾健康及關懷生命立場，衛福部支持農委會禁用劇毒農藥政策。（編輯：張雅淨）1080620