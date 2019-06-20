秋行軍蟲疑現蹤 北市士林區通報5案例

（中央社記者劉建邦台北20日電）台北市產業局今天說，19日獲報在陽明山竹子湖、士林區平等里等5處小型玉米田發現秋行軍蟲幼蟲，送農委會鑑定，結果未出爐，先協助農友噴藥劑、除根，秋行軍蟲通報案共7例。

台北市產業發展局農業發展科長呂丘鴻表示，15日、16日分別在北投區泉源里及士林區公館里的玉米田發生2起疑似秋行軍蟲幼蟲案例，後續把幼蟲送至桃園農業改良場，經初步鑑定外觀型態為秋行軍蟲，並送至農業委員會防檢局進行分子鑑定，結果尚未確定。

他指出，19日又接獲農友通報，在北投區陽明山竹子湖的4處及士林區平等里1處的玉米田發現疑有秋行軍蟲幼蟲，派員到場後，把幼蟲送至桃園農改場，初步鑑定外觀為秋行軍蟲，後續也送至防檢局鑑定。

他表示，北市共累積7例秋行軍蟲幼蟲通報案，但分子鑑定結果都還未出爐。

呂丘鴻說，這次在5處玉米田發現秋行軍蟲幼蟲通報案，竹子湖地區每處約有4隻到6隻、平等里有3隻以上，現已協助農友噴灑防治藥劑，並剷除玉米田植株，且集中焚燒。

他呼籲，目前仍是秋行軍蟲防疫重點時期，農友務必加強巡查秋行軍蟲易危害的田間作物，且儘早通報可提早防治。

他說，通報方法包含透過動植物防疫檢疫局的LINE或防疫小尖兵臉書專業，也可打防檢局通報專線0800-039-131，透過「農作物天然災害即時回報」APP，或向市府、農會及區公所通報，也可打1999轉分機1051。（編輯：李亨山）1080620