台灣黑熊闖校園 林務局：研判可能路過

一隻體型壯大的台灣黑熊21日凌晨闖入南橫山區霧鹿國小校園，讓當時在外抽菸的替代役男嚇得不敢動，他隨後拍下黑熊身影。（李本善提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年6月21日

（中央社記者盧太城台東縣21日電）台灣黑熊闖入南橫山區的霧鹿國小。林務局台東林管處人員前往勘查，初步研判可能只是路過，台灣黑熊出沒霧鹿山區並不意外。

黑熊專家黃美秀提醒，這件事不應太大意，要找出是否有黑熊滯留部落的原因。

一隻體型壯大的台灣黑熊今天凌晨進入位於台東南橫山區霧鹿國小校園，引起部落關切，林務局台東林管處人員今天上午前往勘查。

台東林管處副處長黃群策表示，台灣黑熊活動範圍分布從海拔300至3700公尺不等，霧鹿國小就在中央山脈山腳，有台灣黑熊出沒並不意外，勘查附近並沒有發現爪痕、排遺或翻找食物的痕跡，研判台灣黑熊「可能」只是路過，林管處已裝設監視器監控。

撞見黑熊的學校替代役男李本善表示，今天上午學校查看廚房，未發現黑熊翻找食物的跡象。

黃群策表示，山是熊的家，也是人類活動地區，人熊遭遇時應學習和平共處，盡量避免衝突，尤其要遵守「無痕山林」準則，不要讓熊對人產生和食物的連結，以維護人身安全、保護野生動物棲息環境。

長期投入黑熊保育的黃美秀表示，要儘快查明這隻黑熊路過霧鹿國小的原因，以及是否有牠滯留的原因，相關單位要儘快監控。再者要避免村民財產損失，教導村民如何避開黑熊，這幾天村民不要單獨行動。

另外，還要加強宣導，台灣黑熊數量已經很少，千萬不要有獵殺的行為。總而言之，台灣黑熊進入校園這件事不應該太大意。（編輯：陳俊碩）1080621