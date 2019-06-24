戒除孩子網路成癮 家長以身作則是關鍵

（中央社記者陳偉婷台北24日電）許多家長擔心孩子網路成癮，但用錯方法管教，孩子反彈更大。專家今天說，家長應先同理孩子的需求，且以身作則、放下手機，親子共學健康上網技能及面對生活困境的的轉念能力。

台灣青少年網路成癮是重大公衛議題，衛福部今年首度嘗試以住宿營隊方式，介入網路成癮治療。結果發現，當協助青少年建立平日生活的歸屬感、愉快感、成就感及意義感時，有助孩子提升健康上網動機與自制力，也強化家長對數位教養與親子溝通的技能。

計畫主持人、亞洲大學副校長柯慧貞上午在記者會表示，調查發現，國、高中家長有3至4成都擔心孩子過度使用網路，可能導致視力變差、學業成績退步；也有約2成家長擔心，孩子繼續使用網路會成癮。

柯慧貞說，避免3C成癮的關鍵是預防，家長的角色非常重要。很多家庭因3C問題造成親子衝突，常是因家長用錯方法、完全阻斷孩子使用網路，沒有釐清孩子生活遭遇到困難、為何需要網路慰藉，有些孩子甚至認為上網是生活的唯一樂趣，又被剝奪，產生輕生念頭。

3C成癮的發展有3階段，首先因網路可近性、匿名、同儕邀約，青少年容易接觸，如果家長又管教失當，濫用的風險增強；第2階段是青少年覺得現實生活充滿限制和痛苦，選擇上網享樂避苦，如果家長沒有適時察覺、協助引導，狀況只會更糟。第3階段則是青少年有自覺「沉迷」，但腦功能弱化，想抽身卻無能為力，只能一直陷落。

柯慧貞的計畫引入韓國網路成癮治療的營隊模式，在今年1月舉行8天7夜的青少年成長營，且要求家長要陪同，用親子共學的方式，帶領雙方理解健康上網的方法，也學習面對生活壓力如何轉念、紓解，讓孩子更有能力應對生活的挑戰，且學習不用網路也能快樂生活的方法。

參加營隊的家長羅小姐說，過去把網路視為洪水猛獸，從來沒有深入探討孩子沉迷的原因，也導致親子關係一直處在緊張狀態。但參加營隊後，學習到同理心的技巧，了解孩子的想法，也努力讓孩子知道，媽媽願意跟她一起探討網路世界。

羅小姐表示，過去也常被情緒困擾，習慣用權威壓抑孩子的情緒，導致孩子有很多不滿，要用網路抒發，「這個我做錯了，要跟孩子道歉」。現在情緒來的時候，就會深呼吸，心情平靜很多，也跟孩子有更多的連結，陪孩子上桌遊課，讓孩子多上喜歡的桌球課，親子互動更好。

另一名家長魏先生也分享，過去為了減少孩子上網，不管是「灰姑娘法」（過凌晨12時不准用）或「五指山禁錮法」（僅寒暑假能用）都沒用，還惹來孩子很多抱怨，親子常有口角。參加營隊後，學習健康上網的方法，孩子也發現，其實不上網生活也可以過很好，有了自省能力後，家長再溫和勸導，效果比嚴厲管教更好。

柯慧貞說，網路健康管理要親子一起進行，效果才會好。很多孩子都反映，「手機就是爸爸的小三」，沒有以身作則卻要孩子禁用，缺乏說服力。也有一些孩子遇到學校霸凌，家長參加營隊之後才知道孩子遇到問題。可見家長的同理、陪伴是預防孩子網路成癮的關鍵。

衛福部心理及口腔健康司司長諶立中也說，網路成癮被世界衛生組織定義成疾病，但發展成疾病前都有背後的原因和行為模式的養成，關心孩子的心理需求，並給予適度回應與滿足才是預防重點。（編輯：陳惠珍）1080624