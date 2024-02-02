助青少年健康上網 亞洲大學辦無網路住宿營隊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北2日電）青少年3C成癮讓許多家長頭痛，亞洲大學舉辦「無網路住宿營隊」，營造沒有手機、網路的環境，並邀請家長一同參與，學習親子互動技巧，在現實生活中找到其他可獲得成就感的事物。

教育部今天發布新聞稿，青少年「迷網」的原因，往往是逃避和抒解現實生活中的壓力，進而在網路中尋找歸屬和成就感。家長如果無法理解背後原因，一昧管制網路使用，往往效果不彰，反而增加親子衝突。

教育部113年度補助亞洲大學網路成癮防治中心及心理系舉辦營隊，邀請家長和學生一同參與，在營隊活動中學習情緒調控、人際互動技巧，也學會自律使用3C產品。營隊並鼓勵家長以同理心，一同面對和找出「迷網」的問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

亞大網路成癮防治中心主任柯慧貞表示，3天2夜的活動中，營造無網路、關手機的環境，鼓勵親子在現實生活的其他事物中，找到歸屬感、愉快感、成就感、意義感等「4感」，體會「關機也幸福」的意義，進而減少網路的使用。

營隊中安排時間管理課程、社交技巧訓練，並引導親子制訂健康上網協定書，並透過小隊的表演活動，鼓勵結交朋友並找到展現自我的舞台。相關網路成癮防治資訊，可參考「中亞聯大網路成癮防治中心」網站。（編輯：陳政偉）1130202