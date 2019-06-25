鵝肉攤食品中毒案 移南投地檢署偵辦

（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）多人日前到南投市一家鵝肉攤購買食用鵝肉後，發生上吐下瀉等腸胃道不適，衛生局統計28人就醫，經分析檢體，研判這件食品中毒案病因物質為金黃色葡萄球菌，全案移檢方偵辦。

南投縣政府衛生局6月6日接獲衛生福利部南投醫院通報，多名消費者在南投市復興路一家鵝肉攤購買鵝肉食用後，出現腸胃道不適症狀前往醫院就醫，衛生局立即進行患者攝食及臨床症狀調查，並針對攤商人員採取人體、相關食品、環境等檢體送驗。

衛生局統計共28人身體不適就醫，送驗檢體中，其中3名患者糞便檢出金黃色葡萄球菌產生的腸毒素A型，並且製造販售場所砧板、刀具、工作人員手部、消費者食餘檢體也檢出相同結果，由於攝食者、販售端、食餘檢驗結果都檢出金黃色葡萄球菌及腸毒素A型，研判案件為食品中毒，病因物質為金黃色葡萄球菌。

衛生局指出，全案依違反食品安全衛生管理法移請南投地方檢察署偵辦；也呼籲食品從業人員應遵守食品良好衛生規範準則、手部時常保持清潔、加熱後食品應防止交叉污染、生食與熟食器具、砧板、抹布應明確區分，並務必向合格供應商選購食材。（編輯：陳俊碩）1080625