偏鄉拔河隊買新鞋長庚買單 小選手笑開懷

（中央社記者張茗喧台北1日電）許多偏鄉學校拔河隊在沒有完整裝備及器材訓練下，學生訓練起來相當辛苦也容易受傷。長庚醫院舉辦營隊替偏鄉拔河隊練兵，更大方送出拔河鞋，收到新鞋的小選手各個笑開懷。

長庚醫院今天發布新聞稿宣布7月起將舉辦拔河訓練營活動，共有15隊國小拔河隊、17隊國中拔河隊，總計540名學生前來參加為期10天的訓練營，長庚醫院除提供免費食宿外，還贊助每名選手一雙拔河鞋，讓選手們可以無後顧之憂參與訓練。

長庚運動醫學照護團隊主席、桃園長庚院長楊政達表示，拔河運動在訓練過程中，不同隊伍間可以相互成長、支持，凝聚拔河隊間情誼，為推廣拔河運動發揚團隊精神，長庚今年投入新台幣600萬元舉辦拔河營，並且贊助偏鄉學校拔河隊，盼培育更多基層拔河選手。

長庚醫院復健科醫師鄭惟仁指出，拔河屬於高爆發力、高強度的運動，若沒有正確防護觀念容易受傷，因此將針對拔河隊教練提供運動防護課程與貼紮教學，提升教練防護知能，第一時間降低運動員傷害，並強化運動員心理層面，希望在面臨各種訓練、比賽壓力都能正向面對。

位於花蓮縣萬榮鄉的見晴國小拔河隊去年重新復隊，在沒有完整裝備、器材訓練下，學生訓練起來相當辛苦，教練林冠廷表示，所幸有長庚醫院贊助拔河鞋，讓孩子更有信心、力量堅持下去，受傷情形也大幅降低。

此外，今年拔河營更有來自金門的金湖國小前來受訓，金湖國小拔河隊自民國101年成立以來，在於全國比賽中表現出色，去年更獲邀代表台灣參加全日本青少年拔河賽，透過拔河營訓練可望增進運動防護的知能。（編輯：管中維）1080701