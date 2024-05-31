早療合併中醫雷射針灸 3個月治療後語障童可對答

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）4歲男童小文患有自閉症合併語言發展障礙，今年初接受早療課程合併中醫雷射針灸治療，本來只會講關鍵字，3個月後還會討價還價「我要10片餅乾」，醫師和媽媽都感到驚奇。

衛生福利部台中醫院今天召開記者會，中醫師鄭惟仁表示，小文本就有接受早療課程，上了幼兒園後，因語言治療無法突破，今年2月到門診接受，每週一次的雷射針灸治療，3個月共12次治療，語言表達意願與認知有明顯進步，甚至社交也進步很多。

記者會現場播放影片，影片中小文接受雷射針灸，頭頂的百會穴與語言區、手部的合谷穴、腳部足三里與三陰交等穴位，藉由刺激特定穴位與經絡來幫助腦部的語言與溝通能力，過程中小文不畏懼還覺得很有趣。

小文媽媽表示，小文2歲時就接受早療課程，上幼稚園後因為語言表達障礙，無法順利跟其他小朋友、老師溝通。嘗試接受中醫雷射針灸治療，以前小文只會說關鍵字「餅乾」，第一次治療後可直接說出「媽媽我要吃餅乾」，最近還會說「我撞到了，我很難過」，甚至爭取要去逛購物中心。

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小文媽媽說，經過3個月治療後，還可以跟老師討價還價「我要10片餅乾，不要5片」，進步效果讓醫師跟媽媽都相當驚喜。

鄭惟仁指出，雷射針灸治療不只用在自閉兒治療，包括1歲以上害怕疼痛與針灸族群、促進慢性傷口癒合、治療運動員肌肉痠痛或扭傷等運動傷害，都是雷射針灸治療的主要族群，但孕婦或癲癇患者不建議使用，1歲以下嬰幼兒是否可使用需由醫師評估。（編輯：黃世雅）1130531