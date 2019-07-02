屏東龍捲風農損121公頃 損失2000萬元

屏東林邊鄉鎮安村和南州鄉萬華村兩個毗鄰的村落1日下午3時許發生龍捲風，宛如強颱過境，不少香蕉、蓮霧被吹倒，一片狼藉。（取自潘孟安臉書）中央社 108年7月1日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東縣林邊鄉鎮安村及南州鄉萬華村受到紅色等級龍捲風侵襲，屏東縣政府截至下午4時初步統計，農作物損失面積共121公頃，損失金額約新台幣2000萬元，以蓮霧受損面積最大。

林邊鄉和南州鄉昨天下午發生龍捲風，除了造成不少民宅鐵皮屋受損，農作物損失也不輕，2鄉都是蓮霧產地，縣府農業處長黃國榮表示，截至下午4時，南州鄉公所及林邊鄉公所彙整的農業災損，被害面積121.5公頃，損害程度31%，損失金額約2000萬元。

農作物損失中，以蓮霧被害面積105公頃為最主要受損作物，其次為香蕉被害面積12公頃，黃國榮表示，明天縣府將邀請農糧署、高雄農業改良場及鄉公所人員聯合勘查。

林邊鄉和南州鄉公所今天都申請國軍協助清理家園，2鄉各申請50名和30名，國軍下午冒雨協助清理農園及空地上被吹落的建築殘骸及樹枝葉等雜物。（編輯：陳俊碩）1080702