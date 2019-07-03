增2例麻疹境外移入 暑假出國先評估打疫苗

疾管署3日公布，國內新增2例境外移入麻疹個案，一人曾到中國、一人則曾去泰國旅遊。（疾管署提供）

（中央社記者陳偉婷台北3日電）疾管署今天公布，國內新增2例境外移入麻疹個案，一人曾到中國、一人則曾去泰國旅遊。疾管署副署長莊人祥表示，正值暑假，中國、東南亞仍有麻疹流行，高風險者可評估打疫苗。

衛生福利部疾病管制署下午公布，國內新增2例境外移入麻疹確定病例，為北部40多歲男性（案1）及20多歲男性（案2），分別在6月21日及27日發病，皆於28日出疹。

疾管署副署長莊人祥表示，根據疫調，案1曾到中國工作，案2曾去泰國旅遊。上述兩案居住地及工作地近期都無麻疹確定病例，初步研判為境外移入案例，目前個案皆居家隔離中。

衛生單位已初步掌握個案的同住家人、職場及就醫相關接觸者共202人，其他接觸者持續追蹤中，將持續監測至7月20日。

個案可傳染期間曾搭乘大眾運輸工具、出入賣場及餐廳等公共場所，包含信義威秀漢堡王（華納店）、家樂福（北大店）、基隆火車站等。

莊人祥提醒，曾於相關時段出入相關場所的民眾，自主健康管理18天。如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

今年截至目前國內累計103例，66例為國內感染（其中46例為接觸者），37例為境外移入病例，感染國家以泰國11例、越南10例及菲律賓6例為多。

莊人祥說，部分台灣鄰近國家麻疹疫情持續，今年截至6月中旬，越南累計約4900例確診，泰國累計報告近3400例；中國截至5月累計約1600例；菲律賓今年截至5月中累計報告約3萬5000例。

歐洲地區疫情持續，以烏克蘭最為嚴峻，另北馬其頓共和國、羅馬尼亞、法國及波蘭病例數也超過千例；美國疫情緩降，今年確診1095例。

莊人祥說，正值暑假，民眾如計劃前往麻疹流行地區，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往當地；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或提供自費MMR疫苗的醫療院所接種1劑MMR疫苗。

一般民眾（特別是1981年後出生的成人），若常有出國需求，於出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。（編輯：張雅淨）1080703