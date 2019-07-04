疫情持續 高雄左營出現登革熱群聚

（中央社記者陳偉婷台北4日電）疾管署今天公布，高雄市新增2例本土登革熱病例，2人都與先前公布過的個案有地緣關係，左營也爆發群聚，衛生單位將針對高風險區加強隱藏孳生源清除。

高雄市又新增2例本土登革熱病例，為三民區鼎西里30多歲男性及左營區菜公里80多歲男性，兩人近期無出國史，其中左營區個案為3日下午公布左營區個案的家人，無症狀，經接觸者採檢後檢驗確診，左營區也出現群聚案。

三民區個案6月29日發病，在3日二度就醫時通報，經檢驗確診。新增的2例個案都感染登革病毒第四型。

疾管署副署長莊人祥晚間表示，鼎西里個案活動地以住家及本和里工作地為主，由於其工作地與3日公布的本和里個案相距僅100公尺內，研判感染地為本和里工作地周邊社區，可能有隱藏孳生源存在。左營區個案活動地以住家及自由黃昏市場為主，研判住家周邊社區可能潛在感染風險。

莊人祥說，目前疫情發展，第一波有控制下來，但後續有擴散，需要儘早把隱藏孳生源找出來，已前往個案居住地執行孳生源查核及噴藥作業。

今年截至目前，國內累計37例本土登革熱病例，為高雄市33例（三民區27例，左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例）、台南市4例（中西區2例、永康區及東區各1例）。

另有188例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

近日國內因豪大雨導致部分地區道路積水，疾管署提醒，民眾掌握防疫時效，加強巡視環境整潔，徹底清除戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度。

民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位執行防治工作。（編輯：李錫璋）1080704