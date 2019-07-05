傳君鴻酒店因點交將歇業 高雄地院：與事實不合

（中央社記者陳朝福高雄5日電）媒體今天報導位於85大樓內的君鴻酒店，因法院通知須於7月8日完成點交程序，因此最快於5日歇業。執行的高雄地方法院表示，與事實不合，尚未核定進行點交程序的期日。

高雄地方法院表示，媒體報導指稱債務人君鴻酒店接獲高雄地院通知，須於7月8日完成點交程序，因此君鴻決定最快於5日歇業，以便緊急處理員工相關資遣問題。這與事實不合。

高雄地方法院澄清，目前高雄地院僅於6月18日發文，將於8月13日上午赴現場履勘。尚未核定進行點交程序的期日。報導未經查證，易對司法信譽產生不良影響。

高雄市政府勞工局也表示，未接獲有關君鴻酒店提出的歇業與資遣員工等計畫案，也沒有收到資方的大量解雇訊息和勞工申訴勞動條件權益案，但會持續注意和保障勞工的權益。

高雄市長韓國瑜上午接受媒體聯訪時表示，君鴻酒店是經營權轉移，與基本經濟面並不是有絕對關係。這段期間君鴻業績成長不錯，但沒想到經營權轉移的速度這麼快，君鴻的經營團隊也很錯愕。

君鴻酒店前身為高雄金典酒店，位於高雄地標85大樓的37至85樓層，因前經營者幸福人壽董事長鄧文聰積欠債務而被法拍，日前由海霸王第二代經營者掛名負責人的凱德唐公司以約新台幣54億元標下。傳出必須於7月8日完成點交程序，最快可能今天歇業。（編輯：陳俊碩）1080705