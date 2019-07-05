更多編輯台推薦新聞：
李承翰棄台師大讀警專 殉職憾事讓高中師長心痛
社會

李承翰棄台師大讀警專 殉職憾事讓高中師長心痛

孩子的書屋陳俊朗過世 20年來為迷途少年建避風港
生活

孩子的書屋陳俊朗過世 20年來為迷途少年建避風港

全球不到百隻「神話之鳥」馬祖築巢 首批雛鳥孵出
生活

全球不到百隻「神話之鳥」馬祖築巢 首批雛鳥孵出

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

傳君鴻酒店因點交將歇業 高雄地院：與事實不合

最新更新：2019/07/05 12:59

（中央社記者陳朝福高雄5日電）媒體今天報導位於85大樓內的君鴻酒店，因法院通知須於7月8日完成點交程序，因此最快於5日歇業。執行的高雄地方法院表示，與事實不合，尚未核定進行點交程序的期日。

高雄地方法院表示，媒體報導指稱債務人君鴻酒店接獲高雄地院通知，須於7月8日完成點交程序，因此君鴻決定最快於5日歇業，以便緊急處理員工相關資遣問題。這與事實不合。

高雄地方法院澄清，目前高雄地院僅於6月18日發文，將於8月13日上午赴現場履勘。尚未核定進行點交程序的期日。報導未經查證，易對司法信譽產生不良影響。

高雄市政府勞工局也表示，未接獲有關君鴻酒店提出的歇業與資遣員工等計畫案，也沒有收到資方的大量解雇訊息和勞工申訴勞動條件權益案，但會持續注意和保障勞工的權益。

高雄市長韓國瑜上午接受媒體聯訪時表示，君鴻酒店是經營權轉移，與基本經濟面並不是有絕對關係。這段期間君鴻業績成長不錯，但沒想到經營權轉移的速度這麼快，君鴻的經營團隊也很錯愕。

君鴻酒店前身為高雄金典酒店，位於高雄地標85大樓的37至85樓層，因前經營者幸福人壽董事長鄧文聰積欠債務而被法拍，日前由海霸王第二代經營者掛名負責人的凱德唐公司以約新台幣54億元標下。傳出必須於7月8日完成點交程序，最快可能今天歇業。（編輯：陳俊碩）1080705

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報