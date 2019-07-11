3歲童嚴重腸炎頻血便 靠親姊便便救回一命

一名3歲男童罹患嚴重腸炎、頻頻血便，診斷出高度抗藥性的困難梭菌感染，醫師決定採用微菌叢植入術治療，將男童親姊姊的糞便菌叢（圖）移植到男童腸道，成功緩解症狀。（長庚醫院提供）中央社記者張茗喧傳真 108年7月11日

（中央社記者張茗喧台北11日電）一名3歲男童罹患嚴重腸炎、頻頻血便，診斷出高度抗藥性的困難梭菌感染，多次以抗生素治療都再次復發，醫師將男童親姊姊的糞便菌叢移植到男童腸道，成功緩解症狀，救回一命。

林口長庚醫院今天召開記者會，宣布成立「長庚微菌治療中心」與「微菌銀行」，致力進行臨床與轉譯研究。

林口長庚醫院分子感染症醫學研究中心主任、兒童感染科教授邱政洵表示，困難梭菌感染通常發生在長期住院且使用過廣效性抗生素的病人、罹患發炎性腸道疾病以及有慢性疾病、免疫功能較差的病人身上，因為大量、長期使用廣效性抗生素使腸道菌相改變，感染困難梭菌釋放出毒素，導致嚴重腸道併發症。

根據統計，美國一年約有45萬人感染此菌，其中約3萬人因此死亡。根據台灣地區過去研究，每10萬住院人次約有45個感染個案。

邱政洵說，治療困難梭菌引起的感染，通常必須使用萬古黴素等更多的抗生素，但可能面臨治療失敗或導致更嚴重抗藥性細菌感染，而且即使病情有所改善，也有很大機會再次復發，因此醫界研究出「微菌叢植入術」，透過移植健康的糞菌來改善腸道菌相的平衡，成為合乎環保、自然的治療方式。

實際上，糞便治病早在古代中國就使用過，邱政洵說，古籍上記載的「黃龍湯」就是大小便製成的藥劑，現代則是將糞便經反覆的過濾、離心、洗滌之後，得到乾淨的微菌液，並用胃管、灌腸、腸鏡等方式植入，未來也可望發展成膠囊。

衛福部自去年9月開放特管辦法，新增糞微菌叢植入治療（FMT），開放以灌腸、內視鏡或口服膠囊等方式，將健康捐贈者的腸道菌叢植入病人腸道，用來治療反覆性或常規治療無效的困難梭菌感染病人。

邱政洵說，林口長庚醫院自特管辦法通過以來，截至6月已完成5例微菌叢植入治療，年齡遍及3歲至88歲，移植2到4週以後，病人腸道菌相幾乎恢復到完全正常，追蹤2個月至1年也沒有復發現象。

收治患者當中年齡最小的是一名3歲男童，由於罹患發炎性腸道疾病持續腹瀉血便而住院，又診斷出被高度抗藥性的困難梭菌感染，經常規抗生素治療無效，仍反覆感染。

因罹患主治醫師決定採用微菌叢植入術治療，經檢驗認為男童姊姊的糞便適合捐贈，便以內視鏡方式將姊姊的腸道菌叢植入該病童腸道，治療後病童的腹瀉血症狀緩解，也讓改善腸道菌相恢復平衡。

此外，林口長庚醫院著手發展「微菌銀行」，將健康人捐贈的微菌液存起來，提供緊急病患使用，邱政洵強調，微菌叢植入術除了可用來治療困難梭菌感染，未來也可望用於治療腸道疾病、肥胖、代謝症候群、癌症、神經系統等疾病。（編輯：方沛清）1080711