多重障礙兒畢業了 用溝通器說感言不畏挑戰多

（中央社記者陳偉婷台北14日電）「不論遇到多大的困難，我們都能安然的度過」，3名多重障礙幼兒用溝通器「說」出畢業感言，他們求學路途雖然艱難，但接受早期療育不曾放棄，勇敢往下一階段出發。

趙珮喬、陳宣予、孟長泰是第一社會福利基金會附設新北市私立中和發展中心今年畢業生，他們因多重障礙，無法言語，日前使用溝通器準確用手敲下畢業感言。

「我們有爸爸媽媽滿滿的愛、有老師們的耐心教導、有醫生叔叔阿姨們的細心照料，不論遇到了多大的困難，我們都能安然的度過。我們是一群幸福的孩子，謝謝大家給予的幫助，有你們的祝福，我們會勇敢的，迎向未來。」

陳宣予在1歲前的發展和一般孩子無異，但在牙牙學語時期第一次癲癇大發作，嚇壞了爸媽，接下來的日子就是不間斷的癲癇發作。爸媽忍痛聽從醫生建議，決定動手術切除陳宣予右半腦放電的部分，術後她的左半側癱瘓，步上漫漫復健之路。

因癲癇發作嚴重影響進食及體力，剛開始陳宣予以鼻胃管來維持基本營養。陳宣予媽媽試著在家教她吃飯，但嘗試了1年都失敗。教保老師卻能找到辦法，以宣予願意吃的食物來練習咀嚼吞嚥，並給予適當觸覺刺激，3個月就成功讓宣予拿掉鼻胃管，是媽媽最意外也最大的收穫及感動。

陳宣予原本左半側幾乎癱瘓，在教保老師以引導式教育訓練下，且耳提面命地提醒宣予身體左半側仍要努力復健，從撐手訓練到貼地爬、梯背架扶物走路及使用助行器。

宣予媽媽說，假日弟弟到公園練習溜直排輪，宣予練習扶著外圍欄杆走路，從短短的1公尺，現在可以走到10公尺以上，因為宣予對於日常作息中練習意願很高，爸媽也不用特別找時間復健，相對減輕家人非常大的負擔。

有智能障礙、肢體障礙的孟長泰，同樣從小受癲癇之苦，媽媽為了他找遍各大名醫，卻一直無法有良好控制，讓媽媽傷透腦筋。後來教保老師到長泰家中服務，慢慢把孩子帶出家庭。

過去長泰媽媽誤以為「太多刺激可能會引發癲癇」，直到有一次看到長泰在課堂上手舞足蹈揮舞、開心地叫著，媽媽才知道，適當的刺激學習不是壞事。

第一社福新聞稿指出，根據衛生福利部統計，民國107年發展遲緩兒童早期療育服務人數，全台灣0至6歲及6歲以上通報人數約為3萬6680名，實際有進入機構接受早期療育服務的有1926名。

今年第一社福3個早療中心共38名畢業生，入國小計25名，入幼兒園13名。希望透過畢業典禮，讓社會大眾關注早期療育成效及重要性，支持這群慢飛天使的特殊需求。（編輯：李亨山）1080714