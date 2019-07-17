颱風丹娜絲陸警 大巨蛋高空吊裝作業暫停

（中央社記者韋樞台北17日電）輕度颱風丹娜絲逼近，，台北市建管處通知遠雄巨蛋公司檢查大巨蛋防水系統及各棟屋頂的安全維護。遠雄巨蛋公司表示，高空吊裝作業已暫停，並加強巡檢排水箱涵，鎖固鷹架及帷幕。

輕度颱風丹娜絲襲台，中央氣象局今天上午發布陸上颱風警報，預估18日至19日對台影響最大。

台北市建管處指出，大巨蛋曾發生在颱風期間施工鐵片遭吹落，因此颱風來襲前要求遠雄巨蛋公司應立即辦理大巨蛋工程的防颱自主檢查，特別是防洪排水系統、巨蛋棟及各棟屋頂版相關工程及各棟帷幕牆、外牆與基地四周圍籬等設施，都應加強固定；至於高樓層尚未安裝建材，也應先吊至地面，且每2小時回報巡檢結果。

遠雄企業團副總經理楊舜欽表示，針對颱風丹娜絲，大巨蛋工地比照所有遠雄案場標準作業啟動防颱準備，包括正在施工的排水箱涵巡查，鷹架及帷幕加強鎖固，工地圍籬也全面加強固定，高空作業吊裝工程暫停，所有待安裝建材安置固定，並從今晚起啟動安全通報機制，隨時掌握最新狀況。

楊舜欽指出，遠雄巨蛋公司也會配合北市府建管處防颱因應措施，每2小時向建管處通報一次巡檢結果。（編輯：張良知）1080717