颱風丹娜絲逼近 防災準備看這裡

（中央社記者廖禹揚台北17日電）颱風丹娜絲逼近台灣，預估明晚至後天將影響台灣，颱風來臨前該做好哪些防災準備，遇到斷水停電狀況該如何應對，經濟部為民眾列出注意事項。

颱風丹娜絲今天下午4時在鵝鑾鼻東南方約400公里海面上，以每小時17公里速度，向西北進行；雖預估丹娜絲將與東邊的對流雲系合併，路徑東修，登陸機率降低，但在明晚至後天仍會對台灣造成影響。

為防颱風降雨致災，經濟部水利署提前完成各項防災整備，並進行水庫調節性放水，經濟部也透過臉書整理注意事項，提醒民眾做好防災準備。

居家防災要領包括檢查門窗是否堅固，迎風面門窗應加裝防風板；準備收音機、手電筒、急救箱，並儲存足夠3天用的飲用水、食物及生活必需品；並清理居家附近排水溝。

一樓住戶可事先準備沙包，並安裝防水閘門；若發生淹水災情，應聽從消防疏導指揮疏散至安全處所，車輛應避免停放於低窪地區。民眾也可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、臉書防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時訊息。

若發生停電，台電建議民眾可多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線，盡量留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用。

台電並說明，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並優先處理捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施；但搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，希望民眾多多體諒。

台電也提醒民眾加強防颱，固定招牌看板、取下懸掛物，避免遭強風吹落損壞電線而發生斷線或停電，並防範地下室淹水影響搶修，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電，切勿碰觸或自行處理。

若發生供水問題，則可撥打台水「1910」客服專線。台水建議用戶適當儲水備用，並配合節水。且颱風期間因水源水質惡化，恐導致供水不符飲用水水質標準，不宜飲用，建議做為一般生活用水使用。

台水提醒，若遇停水，應先關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災；也請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，以免因虹吸作用導致水質遭受污染。（編輯：鄭雪文）1080717