台大移動式加護病房 急重症兒童轉院更安心

（中央社記者陳偉婷台北23日電）急重症兒童轉院是大挑戰，曾有孩子轉院途中失去心跳或氣管滑脫無法給氧。台大兒醫發展急重症兒童轉院外接團隊，救護車就是移動的加護病房，接手第一秒就能照護。

家住彰化、出生僅10天大的吳小弟弟先天性心臟病，缺氧皮膚發青，且呼吸窘迫，當地醫院評估，吳小弟弟必須接受心臟手術，因而與處理經驗豐富的台大兒童醫院聯絡，協調轉院。

台大兒醫急重症轉院外接團隊的醫師及護理師，攜帶兒童專屬的運輸式擔架床及全套醫療設備到彰化，將吳小弟弟轉送到台大兒醫治療。在救護車上，醫護團隊突破車內狹小空間的限制，一路密集監測病童的生命跡象，給予適當藥物，讓吳小弟弟安全抵達。

主責轉院外接團隊、兒童急診主治醫師李孟旃上午在記者會表示，兒童專屬的運輸式擔架床設有保溫箱、攜帶型超音波、呼吸器，且備有齊全尺寸的管路、兒童專屬藥包，有別於一般救護車，功能更加齊全且切合幼童需求。

李孟旃說，急重症兒童相對少數，且轉院需求也不是病童家長說了算，而是要經醫療單位評估。一般需要轉送的孩子多屬先天性心臟疾病、肝病或早產兒等。台大外接團隊只接受醫療團隊的轉診，並不是民眾想轉就轉。

台大兒醫急重症兒童轉院外接醫療團隊在今年2月正式成立，目前已接收超過150名病童轉診，其中近70人由台大團隊前往外接回院治療。外接團隊所及，目前最南到高雄，東部則到花蓮。

過去也常有花蓮偏遠兒童需緊急醫療轉送，還出動國道警察幫忙開道的案例。不過，因急重症兒童轉院是高難度挑戰，民眾自行搭一般救護車轉院，對兒童健康可能是威脅。

台大醫院急診醫學部醫師曾偉杰在記者會後表示，曾見過一些自行轉院的病童，可能因轉運途中救護車上沒有足夠的醫療器材或沒有照顧新生兒的專業技能，結果孩子到院前已經失去生命徵象。或因兒童氣管比成人短，如果稍有滑脫但沒有及時注意，也可能導致緊急狀況，運送途中的變數太多，需要專業團隊的協助。

李孟旃表示，救護車運送過程對成人來說都相當不舒服，除空間小、有噪音，且車行速度快，常有震動、急煞等狀況。以早產兒來說，運送途中若受到車行震動，腦部都可能損傷。但專屬的保溫箱、擔架床有足夠的穩定設備和降噪處理，可有效降低風險。

台大兒醫院長吳美環表示，兒童急重症的個案雖不多，但這些少數案例一旦發病，危急的病情對孩子的未來往往有不可逆且嚴重的影響。只要適切醫療及時介入，就有機會扭轉危局。在資源有限的情況下，需要將這些個案集中化，才能把兒童急重難症的照護做到最好。（編輯：管中維）1080723