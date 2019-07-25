孩童孕婦食用恐傷身 綠咖啡25日起強制標警語

（中央社記者張茗喧台北25日電）近年綠咖啡已成減肥產品新寵，為防民眾攝取過多咖啡因危害健康，今天起相關產品須標示警語，提醒未滿12歲兒童、孕婦、消化不良與重大疾病者不宜食用，違者可重罰300萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告訂定「食品原料綠咖啡萃取物之使用限制及其標示」草案，食藥署食品組副組長魏任廷受訪時表示，所謂的「綠咖啡」指的是未經烘焙的咖啡，有業者會萃取其中的「綠原酸」成分製成食品。

根據研究顯示，綠原酸成分有助減脂、減肥，成為不少減肥、美容產品新寵。

魏任廷指出，由於萃取成分中含有咖啡因，攝取過量攝取咖啡因恐造成心跳加速、坐立不安、噁心、暈眩等不舒服的症狀。

為防民眾吃出問題，食藥署針對「綠咖啡萃取物」訂出相關規範，要求業者只能以未烘焙的乾燥咖啡豆作為原料，每日食用限量為400毫克，若是咖啡因含量0.05%以下者，其每日使用限量則為1500毫克以下。

此外，以「綠咖啡萃取物」作為原料的食品，在容器、外包裝上都應以中文標示「12歲以下孩童、孕婦、消化不良與重大疾病患者不宜食用」的警語字樣。

魏任廷說，綠咖啡管理新制今天上路， 未來若發現食品業者違反規定，將依法開罰新台幣3萬元至300萬元罰鍰。（編輯：卞金峰）1080725