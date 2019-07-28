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油價連2降 汽柴油29日起每公升調降1角

最新更新：2019/07/28 12:46

（中央社記者廖禹揚台北28日電）台灣中油公司今天宣布，29日凌晨零時起各式汽、柴油價格每公升調降新台幣0.1元，國內油價連續第2週調降；展望下半年，中油表示，國際油價漲跌互見，預估在區間內小幅波動。

調整後的參考零售價分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.1元。實際零售價格以各營業點公告為準。

中油表示，近期國際油價雖受美國商用原油庫存連6降及中東地緣政治情勢緊繃影響而略有回升，但因中國第2季經濟成長率趨緩，油價難獲支撐，續呈跌勢。

本週調價指標7D3B週均價為每桶62.83美元，較前週63.47美元下跌0.64美元，新台幣兌美元匯率貶值0.028元，國內油價依公式計算跌幅為0.74%。汽、柴油皆未達啟動亞鄰最低價及油價平穩措施門檻。

展望下半年，中油副總經理方振仁對中央社記者表示，在供應面，美國頁岩油持續增產，但石油輸出國家組織（OPEC）減產協議持續延長，並希望遊說非OPEC產油國加入減產行列；需求面則有美中貿易摩擦及各國貿易關稅壁壘影響，經濟成長率趨緩，以及中東地緣政治情勢緊繃等不確定因素，漲跌互見。

方振仁說，現階段對下半年布倫特原油（Brent crude）價格預期在每桶60至70美元間小幅波動，還看不到會造成巨幅波動的跡象。（編輯：趙蔚蘭）1080728

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