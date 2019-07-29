桃園有麻疹確診個案 73人接觸須自主健康管理

（中央社記者吳睿騏桃園29日電）一名在桃園機場擔任地勤的男員工，21日出現發燒症狀，但直到24日因臉部、胸口及雙手出現紅疹才就醫，28日確診為麻疹個案，桃園衛生局已掌握73名接觸者要求落實自主健康管理。

桃園市政府衛生局疾病管制科長葉潔瑩今天受訪指出，中壢區一名在桃園國際機場某航空公司擔任地勤的29歲男員工，21日凌晨出現發燒症狀，但未就醫；直到24日下午因臉部、胸口及雙手出現紅疹才就醫，醫師研判疑似麻疹進行通報，並採檢送驗；26日經疾病管制署檢驗為陽性，並於28日確診。

葉潔瑩表示，衛生局已掌握個案暴露期、可傳染期所有行程，因為男性個案於6日至17日的暴露期無國外旅遊史，活動地點也多在住家及機場，考量其職場暴露風險，個案可能是接觸到來自麻疹流行地區而症狀不明顯的旅客，因而遭感染。

葉潔瑩指出，市府目前已掌握個案在職場及日常活動的73名接觸者，衛生局也動員防疫人員監測接觸者的健康，並將持續監測至8月11日，同時提醒接觸者出入公共場所應配戴口罩。

葉潔瑩說，由於個案在20日至28日的可傳染期內，有大眾交通運輸及公共場所活動史，呼籲可能接觸者落實自主健康管理18天（自接觸日起算）；若出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀時，也應配戴口罩，並主動撥打衛生局防疫專線0800-033-355，聯繫防疫人員協助安排就醫。（編輯：戴光育）1080729