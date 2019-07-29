陸配健保卡借罹癌表姊 花90萬元醫療費

（中央社記者張茗喧台北29日電）健保卡遭冒用事件頻傳，去年一名中國籍配偶將健保卡借給罹患胃癌的表姊使用，花了近90萬元醫療費用仍病逝，直到醫師要開立死亡證明時，持卡人險成「死人」，一切才東窗事發。

衛生福利部中央健康保險署長李伯璋今天表示，根據統計，2014年至今共發現35件冒用健保卡事件，主要來自民眾、醫療院所及移民署、檢警調機關舉報，違法使用醫療費用超過新台幣175萬元，開立罰鍰108萬元。

進一步分析發現，冒用者以外籍人士19件最多，其中又以失聯移工為大宗，陸配僅2件；本國籍人士16件，大多是通緝犯擔心身分曝光，冒用他人身分就醫。

李伯璋指出，冒用案件當中，醫療費用最高的案件發生在去年，一名中國籍配偶將健保卡借給罹患胃癌、未納健保的中國籍表姊使用，持卡人表姊不僅到醫學中心住院、開刀，花費多達90萬元醫療費仍病逝，直到醫師即將開立死亡證明，持卡人眼見自己將成「死人」，才坦承把健保卡借給表姊用，經檢調偵辦，持卡人遭判有期徒刑4個月、緩刑2年，並追回相關醫療費用。

李伯璋強調，這類案件每筆醫療費用從數百元至上萬元都有，雖是詐欺案件，但每經調查後，往往因金額太低而不起訴或緩起訴。

此外，李伯璋坦言，冒用健保卡的問題很難以大數據等方式揪出，即便醫師在診間發現患者冒用他人健保卡，由於還沒有接受治療，也不構成犯罪事實，因此目前被抓到的案例恐怕只是冰山一角。

健保署承保組專門委員吳昕表示，截至目前，遭冒用的大多是沒有照片的健保卡，為防類似事件發生，去年元旦起祭出新制，要求新申辦、補換發的健保卡都須附上照片，但過去已發出的健保卡仍有約2成沒有照片；近日已發函要求醫療院所落實雙證件查核，一旦遇到沒有照片的健保卡，就須要求出示身分證明文件才可就醫。

健保署違規查處室專委董玉芸指出，根據全民健康保險法，若醫院未核對就醫者身分文件就替患者治療，健保可不支付醫療費用，並可記點、停約等處分；若明知有冒用仍申報，更可扣減醫療費用10倍金額、開罰2至20倍金額；至於出借、冒用健保卡者，則會移送法辦，背上偽造文書、詐欺等罪責。（編輯：管中維）1080729