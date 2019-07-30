腸病毒還在流行 女童感染重症住加護病房11天

衛生福利部疾病管制署30日公布，國內新增2例腸病毒感染併發重症病例，疫情雖趨緩，但還在流行，家長要提高警覺。中央社記者陳偉婷攝 108年7月30日

（中央社記者陳偉婷台北30日電）疾管署今天公布，國內新增2例腸病毒感染併發重症病例，其中一名7歲女童染腸病毒71型重症，加護病房住11天症狀才緩解。腸病毒疫情雖趨緩，但家長仍要提高警覺。

根據衛生福利部疾病管制署監測資料，上週（7月21日至7月27日）國內腸病毒門急診就診共計1萬5530人次，較前一週略降5.1%。

近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A10型為多，但近幾週全國腸病毒71型個案數仍多，今年累計203例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期。累計24例腸病毒併發重症病例，以感染71型為多（17例）。

上週新增2名重症個案分別為北部女童及中部男童（不足1歲），發病日分別為7月6日及7月10日。

疾管署防疫醫師林詠青下午在疫情週報表示，北部女童因發燒就醫，症狀持續並出現嗜睡、疱疹性咽峽炎、走路走不穩等運動失調症狀，再次就診後收治住院，住加護病房11天，症狀才緩解。

中部男童則因發燒、口腔潰瘍、足底紅疹就醫，之後因食慾不佳，且出現肌抽躍及右上肢無力，經住院治療病況改善，目前兩人都已出院。

感染腸病毒痊癒後，僅對此次感染的型別產生免疫，且大人也會感染腸病毒。林詠青說，最好的預防方法是大人、小孩都要用肥皂勤洗手、注意個人衛生，大人返家後應先更衣再抱家中幼童，才能降低家中幼童感染的機會。

家中如有孩童感染腸病毒，在感染後的1週內，務必留意病情變化，如果出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院治療，以免錯失治療黃金期。（編輯：管中維）1080730