住宅補貼開跑 7天湧入近2萬戶申請

（中央社記者王承中台北31日電）營建署主秘王東永今天表示，108年度住宅補貼已於22日開始受理申請，截至29日已有約1萬9600戶提出申請，今年首度開放線上及未滿20歲的已婚者申請，受理申請期限至8月30日。

108年度住宅補貼自22日受理申請，內政部今天召開例行記者會，營建署主任秘書王東永在出席時指出，今年度核定的租金補貼共有6萬5963戶、自購住宅貸款利息補貼4000戶、修繕住宅貸款利息補貼2000戶。截至29日，已有約1萬9600戶提出申請，呼籲有需求且符合資格的民眾，記得把握機會申請。

王東永表示，為便利民眾申請補助，今年首度開放可線上申請，也放寬未滿20歲但已婚者申請，符合資格的民眾，可於8月30日前，上網或以書面提出申請。另外，針對「租賃契約補件期間」，原規定應於核發核定函次日起2個月內補件，今年也放寬為3個月內補件。

王東永指出，過去常有民眾反應因房東考量課稅問題，無法申請租金補貼，政府現在已修法，使公益出租人享有綜合所得稅、房屋稅、地價稅等3項稅賦優惠，有空、餘屋的屋主，可考慮將住宅出租給申請租金補貼的房客，即可享有優惠。

營建署日前表示，房東出租給符合租金補貼資格且接受補貼的租客，可享有每屋每月租金收入最高新台幣1萬元的「綜合所得稅」免稅優惠。

王東永表示，若是已接受租金補貼者有遷居的情形，務必於遷移後3個月內向遷移後的地方政府申請變更。若受補貼期間取得住宅，或將受利息補貼的住宅移轉給配偶或直系親屬以外的第三人，應事先主動通報各地方政府，避免溢領而產生後續追繳紛擾。（編輯：黃國倫）1080731