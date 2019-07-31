麻疹境外移入增2例 都從東南亞來

疾管署31日公布新增2例麻疹境外移入病例，一人為在菲律賓進修男性、另一人為長居越南外籍男性，因兩人活動史單純，疫情應不致擴散。（疾管署提供）

（中央社記者陳偉婷台北31日電）疾管署今天公布，新增2例麻疹境外移入病例，一人為在菲律賓進修男性、另一人為長居越南外籍男性，因兩人活動史單純，疫情應不致擴散。東南亞有麻疹疫情，民眾若出國應注意。

衛生福利部疾病管制署下午公布新增2例境外移入麻疹病例。案1為北部20多歲本國籍男性，今年3月下旬至7月下旬到菲律賓進修，返國後在7月24日自覺身體不適，25日出疹，經就醫通報檢驗確診，目前居家隔離中。

案2為20多歲外籍男性，長期居住越南，7月23日來台洽公，25日出現發燒情形，28日曾就醫，29日出疹就醫後通報檢驗確診，目前住院隔離治療中。

疾管署副署長莊人祥受訪表示，衛生單位已初步掌握兩案接觸者共136人，因案1在可傳染期有搭乘飛機，機上匡列35人接觸者，包含26名外籍人士，將通知相關國家注意。

根據疾管署疫調，2名個案在可傳染期的活動史相對單純，包含7月21日宿霧太平洋航空5J310班機（菲律賓馬尼拉到台北桃園）凌晨0時55分入境桃園機場第一航廈，還有餐飲店、誠品信義店美食街等。

莊人祥說，提醒曾於相關時段出入相關場所的民眾，要自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速聯繫衛生單位，安排戴口罩就醫。

今年截至目前，國內累計110例麻疹確定病例，67例為國內感染（46例為接觸者），43例為境外移入病例（37例為本國籍民眾）。感染國家以越南14例、泰國12例及菲律賓7例為多；出國目的以旅遊25例最多，其次為商務及探親。

莊人祥表示，東南亞麻疹疫情持續，今年截至7月下旬，泰國累計報告約3800例；越南今年截至6月底，累計約4700例確診；歐洲地區以烏克蘭最為嚴峻，法國、北馬其頓共和國、土耳其及義大利等國病例數超過千例。

疾管署再次呼籲，民眾應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或提供自費MMR疫苗的醫療院所自費接種1劑疫苗。

莊人祥說，民眾若有暑假出國計畫，因東南亞有麻疹疫情，可在出國前2至4週先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗（特別是1981年後出生的成人）。（編輯：張雅淨）1080731