醫師籲中暑昏迷要送醫 以免腦神經受損

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）智能障礙且不良於行的楊男住在鐵皮屋內，因天熱在屋內中暑昏迷，送醫時昏迷指數只有3，急救後挽回一命。醫師指出，民眾沒有降溫設備，中暑昏迷一定要送醫，以免腦神經受損。

衛福部立彰化醫院加護病房主任林文培今天指出，38歲的楊男住在鐵皮屋內，且沒有裝冷氣，前幾天天氣炎熱，楊男先跟親友說很渴，後來親友再到鐵皮屋找楊男，卻發現楊男在鐵皮屋內陷入昏迷。

林文培說，楊男被送到醫院時，體溫已經飆到41度，昏迷指數只有3，他們幫楊男施打低溫的生理食鹽水，一個小時後體溫慢慢降低，轉送到加護病房，在加護病房再以降溫器連續施救，才脫離險境。

彰化醫院急診室醫師黃鎧翔則指出，一般人在夏天感覺不舒服時，常會說自己中暑，但事實上是處在熱環境過久、持續流汗、沒有適當補充鹽分及水分，體溫保持在正常或稍微高一點，屬於熱衰竭，可以算是中暑的前兆；至於中暑則是指在高溫環境下，身體難以散熱，體溫超過40度，中樞神經功能出現障礙，危及生命。

黃鎧翔說，中暑昏迷，一定要一邊降溫，一邊送醫，因為一般民眾家庭的降溫設備不足，如果無法有效降溫，包括腦部以及各器官都將受到傷害，恐怕會造成器官衰竭，危及性命。

黃鎧翔表示，民眾如果發現有人中暑，應該立即把人移到陰涼處，除去身上過多的衣物，用溫水擦拭或用風扇冷卻，如果有發燒的狀況要馬上送醫，也提醒民眾在天氣炎熱時，儘量待在陰涼處，多喝水，補充鹽分。（編輯：黃世雅）1080801