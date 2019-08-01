越南登革熱疫情升高 11死10.5萬病例

（中央社河內1日電）越南登革熱疫情最近進入高峰期，7月一個月內全國新增約2萬5000個病例，造成5人死亡，累計今年前7個月全國登革熱病例10萬5000多例，與去年同期相較增加3倍，共造成11人死亡。

「健康與生活報」網站今天引述越南衛生部報導，越南許多地區最近進入雨季，有利於蚊蟲孳生，加速登革熱疫情蔓延，各地確診病例數大幅增加，其中以中部和南部地區病例數居多。

報導說，胡志明市、同奈（Dong Nai）、頭頓（Vung Tau）、慶和（Khanh Hoa）和峴港（Da Nang）等省市登革熱疫情最近相當嚴重，病例數大幅增加。

中部達樂省（Dak Lak）今年初至今登革熱病例高達7776例，與去年同期相較，增加15倍，造成2人死亡；當地一名25歲男子因發燒多天，26日送醫後確診感染登革熱病毒，雖然醫師努力搶救但因病情過重而於28日宣告不治。這是越南最新死亡病例。

面對上述情況，衛生部除了向各地相關部門發出公函，要求落實登革熱疫情預防措施，也籌組工作小組前往20個疫情嚴重的省市檢查與敦促當地展開疫情預防工作。（編輯：郭中翰）1080801