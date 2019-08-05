NCC補助具口述影像節目 今年預算還有230萬

（中央社記者吳柏緯台北5日電）為鼓勵商業電視台製播具有「口述影像」的節目內容，服務視障觀眾，NCC今年編列相關預算供電視台申請。NCC今表示，已有3家業者申請，今年度還有約新台幣230萬元補助預算。

國家通訊傳播委員會（NCC）官員表示，為落實聯合國的「身心障礙者權利公約」以及「通訊傳播基本法」的精神，加上國內商業電視台的口述影像節目並不普遍，因此今年編列287萬3000元的預算，補助商業電視台在製播的節目中加入口述影像的服務。

NCC官員告訴中央社記者，今年上半年一共有民視、台視與中視3家電視台申請，申請總金額約50萬元左右。由於仍有剩餘預算約230萬元，因此NCC在近期舉行了第二次的補助申請，截止時間為8月15日。

口述影像是指為視障者提供影像描繪的服務，在不干擾節目原有聲音的前提之下，適時加入對於情境架構的描述，輔助視障者理解劇情，降低媒體近用的門檻。

根據NCC提供的資料，民視申請的項目為5集，每集30分鐘的兒童節目；台視以每集2小時，共計4集的戲劇節目申請；中視則是用一部2小時的電視電影申請補助。

NCC受理申請共有3個原則。第一，節目內容必須完全由本國自製；第二，以電視戲劇、電視電影與兒童節目為主；第三，補助的對象以商業電視台為主。該官員說明，當初編列這項預算時曾與不少視障團體交換意見，許多視障朋友都有提到，比起綜藝節目，戲劇類節目更需要口述影像，此外，過去雖然公共電視也有致力進行口述影像的服務，但有些視障朋友表示，希望在公視之外，能有更多不同的選擇，因此將補助對象設定為商業電視台。（編輯：張均懋）1080805