女搭捷運心臟病發昏迷 北榮護理師伸援救命

（中央社記者張茗喧台北7日電）一名女子日前搭捷運突然心臟病發作，昏迷倒在電扶梯上，北榮護理師江慧婕路過時聽到站務人員正透過電話向救護人員求救，立即協助替女患者進行急救及心臟電擊，成功救回一命。

台北榮民總醫院今天以新聞稿分享這件善行義舉，北榮表示，近日接獲台北大眾捷運股份有限公司發文到院長電子信箱，表揚江慧婕熱心助人的義舉，除了頒發感謝狀，更贈送50張免費乘車券。

北榮表示，7月11日下午2時，江慧婕從捷運西門站出發準備上班，發現站務人員正與119救護人員通話，表示有一名女乘客心臟病發作、昏迷，倒在電扶梯上。

江慧婕聽到後立即表示願協助急救，和站務人員合力將病人移至空曠區域，並且接上「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）給予心臟電擊，直到救護人員到達後接手，病人後續轉至醫院治療，幸運救回一命。

江慧婕表示，救人是護理人員的天職，當時聽到站務人員呼叫救援時，她毫不思索的就立即協助急救，能及時挽救一條生命，她也深感欣慰，更覺得擔任護理人員是十分有意義的工作。

北榮護理部主任明金蓮指出，江慧婕從事護理工作長達30年，這次發揮護理救人的天職也將予以獎勵，並期勉所有護理人員，無論在何時何地，都能發揮愛心與專業，協助需要幫助的人。（編輯：張芷瑄）1080807