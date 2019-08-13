腸病毒病例數緩降 8月底前難脫流行期

衛福部疾管署疫情中心主任劉定萍13日表示，8月4日至10日國內腸病毒就診約1.4萬人次，雖連續4週下降，但仍處於流行高峰期。中央社記者張茗喧攝 108年8月13日

（中央社記者張茗喧台北13日電）腸病毒危機未解，疾管署統計顯示，上週國內腸病毒就診1.4萬人次，雖連續4週下降，但仍處於流行高峰期，加上開學在即，恐怕會引發第二波疫情，預計8月底前都難脫離流行期。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍今天在疫情週報中表示，根據監測，上週（8月4日至10日）國內腸病毒門急診就診共計1萬4691人次，較前一週略降3.5%，雖然已經連續4週下降，但仍處流行高峰期。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週共新增1例腸病毒重症病例，患者是家住中部的2歲男童，7月21日開始出現輕微發燒，隔天因發燒持續且出現口腔潰瘍、下肢無力、活動力下降等症狀，就醫後立即轉入加護病房，確認感染克沙奇A10型腸病毒併發重症，所幸住院3天就康復出院。

劉定萍指出，近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為主，但71型個案數也相當多，今年累計239例腸病毒71型個案，高於2016年至2018年同期，所幸以輕症及散發病例為主。

林詠青強調，今年截至目前共有26例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多，共18例，值得注意的是，這26例腸病毒重症病例當中，年齡小於5歲的幼童就占了19例，顯示幼童是腸病毒重症危險族群，呼籲家長留意孩童症狀，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐等重症症狀，務必提高警覺。

疾管署副署長莊人祥表示，相較去年，今年腸病毒病例數明顯較多，加上即將到來的開學潮，按照往年經驗可能會引發第二波疫情，預計到8月底前都難脫流行期；但正因許多人都感染過腸病毒，具有免疫力，預期第二波病例數應該不會這麼多。

疾管署提醒，預防腸病毒最好的方法是大人小孩都要用肥皂勤洗手、注意個人衛生，並應注意居家環境清潔及通風，以降低感染風險。（編輯：管中維）1080813