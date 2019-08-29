鼓勵房東租屋給補貼戶 內政部祭3項稅賦優惠

（中央社記者吳柏緯台北29日電）內政部營建署宣布祭出綜合所得稅、房屋稅、地價稅等3項稅賦優惠，鼓勵房東將房子租給租金補貼戶。

營建署指出，日前行政院核定單身青年及新婚育兒租金補貼方案，降低房客租屋的困境，不過，近期有些租房客表示，擔心就算房東同意幫忙申請，也會把租賃稅轉嫁給房客，無法使政府美意落實。

營建署表示，為提高房東配合的誘因，已依住宅法第3條第3款規定訂定「公益出租人資格認定作業要點」，房東租給租金補貼戶即為公益出租人，享有綜合所得稅每屋每月租金收入最高1萬元免稅、房屋稅適用自用住宅稅率1.2%、地價稅適用自用住宅用地稅率千分之2等稅賦減免。

營建署表示，租金補貼自民國96年開辦至民國107年，已有47萬278戶家庭受惠。108年計畫辦理6萬5963戶，截至108年8月26日，已有6萬7705戶家庭提出申請，單身青年婚育租金補貼計畫戶數2萬4000戶。

營建署呼籲有租金補貼需求的民眾，踴躍提出申請，並請有空餘屋的屋主，可考量將住宅出租給領有租金補貼的社會及經濟弱勢民眾。（編輯：郭萍英）1080829