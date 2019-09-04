屈公病防疫 新北擴大中和緬甸街噴灑消毒

（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市新增屈公病例集中在中和，除管制附近居民常進入國強嶺的8條步道，也針對俗稱緬甸街的華新街，展開兩波的噴灑消毒，逐一在商家店面與攤商宣導，以強化防疫網。

衛福部疾管署今天公布，分析中和區60多歲個案的屈公病病毒型別，發現與緬甸病毒株一致，感染源應是隱藏的緬甸境外移入個案，並在國強嶺步道附近引發此波群聚感染。

市府衛生局表示，今天發布的中和區福南里67歲女姓（案2），潛伏期間無國外旅遊史，為屈公病的本土病例。疫調顯示她與8月26日確診的中和區內南里的案1病例住在隔壁的里，且都是到住家附近的國強嶺，晨間舞蹈活動遭病媒蚊叮咬。

衛生局疾病管制科長許玉芬接受中央社訪問表示，國強嶺步道周邊多菜園，研判仍有感染風險，已經管制8條步道的入口，拉起封鎖線並立下告示牌，提醒民眾暫時不要進入步道，避免感染。

中和區副區長周慶珍表示，對於嚴峻疫情不敢大意，召集專案會議請民政、衛生、環保單位一起防疫。在緬甸華僑聚集與遊客經常前往的華新街（緬甸街），展開華新里等地擴大防疫作為。

許玉芬表示，管制期間將定期進行環境噴消以降低蚊子密度，同時密切監測疫情發展，隨時調整防治策略。針對華新街已經在每一戶店家與診所，前往宣導衛生教育，也已經展開每5天1次的環境噴灑消毒。

許玉芬也希望診所醫師提高警覺，加強防疫提報與篩檢，以強化與加速整體防疫作為與能量。也請民眾如出現疑似屈公病症狀，請盡速就醫或與中和區衛生所聯繫採檢。

許玉芬表示，明天將在案例住家周圍半徑50公尺，以及入戶孳清噴消，也會在同棟樓的住戶發給噴消罐，擴大防疫網路。（編輯：李錫璋）1080904