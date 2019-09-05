姿勢不良非脊椎側彎元凶 青少年3症狀要警覺

（中央社記者張茗喧台北5日電）老一輩常認為姿勢不良會導致脊椎側彎是錯誤觀念。醫師表示，脊椎側彎患者多達8成原因不明，11到18歲青少年平均50人就有1人出現高低肩、腰部不對稱、背部異常突出都應提高警覺。

適逢開學季，台北醫學大學附設醫院今天舉辦記者會，提醒家長留意孩子是否有脊椎側彎問題。北醫副院長、骨科部脊椎骨科主治醫師黃聰仁表示，根據統計，脊椎側彎發生率約為千分之20，平均每50名青少年當中就有1人可能有脊椎側彎問題。

黃聰仁說，脊椎側彎種類相當多，其中以「自發性脊椎側彎」最多、約占8成，實際成因不明，多數患者即便歷經X光、核磁共振等檢查依然找不出任何骨骼或神經病變，也不是外界認為的姿勢不良所造成，目前僅知約1/4有家族性遺傳的傾向。

另有研究顯示，角度惡化較嚴重的自發性脊椎側彎患者當中，血小板裡的調鈣蛋白（calmodulin）值有偏高或部分類似染色體異常等現象，是目前已知的重要研究線索。

黃聰仁指出，自發性脊椎側彎好發在11到18歲的青少年，女性是男性的4到6倍，由於脊椎側彎初期不會有任何不適症狀，患者很難察覺到脊椎產生變化，大多是在健康檢查發現，或是游泳、洗澡時爸媽發現孩子脊椎有異常才就醫確診；根據過去經驗，寒暑假期間脊椎側彎求診、治療與追蹤患者都會明顯增加。

值得注意的是，脊椎側彎並非外表看起來彎，而是在X光片中測量脊椎側彎柯氏角度大於10度以上，才能確診為脊椎側彎，嚴重恐擠壓肺臟及心臟，不可小覷。

黃聰仁強調，脊椎側彎患者多達90%可以定期觀察，另有10%患者因角度增加必須穿背架治療，其中每10人中有6到8人可望透過背架治療改善症狀，只有1人需要進行手術。

許多家長發現孩子有脊椎側彎，經常會尋求拉筋、推拿、吊單槓、整骨等民俗療法進行治療，但這些方法只能增加身體柔軟度，對於矯正脊椎側彎沒有顯著療效，黃聰仁提醒，一旦發現孩子肩膀一高一低、腰部不對稱或是背部異常凸起，都應提高警覺，儘早就醫。（編輯：方沛清）1080905