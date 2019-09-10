站立接受檢查 動態負重磁振造影更易呈現病灶

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）在銀行上班的林男因長期久坐引發下背部疼痛，接受檢查找不出嚴重異常，前往彰化秀傳醫院接受動態負重磁振造影腰椎檢查，病人可以站立接受檢查，讓病灶更容易呈現。

59歲的林男因為在銀行上班，長時間久坐，下背部感到不適，前往醫院診所接受多項檢查，包括傳統平躺的磁振造影（MRI）檢查，但都沒有找到嚴重異常，後來前往彰化秀傳醫院接受動態負重磁振造影腰椎檢查，才找出疼痛的原因。

彰化秀傳醫院名譽院長李佩淵今天指出，MRI檢查儀在台灣各層級醫院幾乎都有安裝，但機型都是傳統封閉式磁體及水平固定式檢查床，病人需要平躺放鬆姿勢接受檢查，與日常站立的姿勢有差異，在檢查時會有診斷的盲點。

李佩淵說，動態負重MRI出現後，患者可以站立受檢，在直立負重姿進行檢查，可以更精確診斷出肌肉、骨骼、韌帶以及運動傷害等病灶。

彰化秀傳醫院脊椎骨科主任胡名賢則說，負重磁振造影檢查，患者可以躺著、站著或調整各關節角度檢查，實際呈現出韌帶繃緊跟舒緩的不同，以及關節負重跟放鬆的差異，可以為臨床醫師提供更多有價值的診斷參考。（編輯：謝雅竹）1080910