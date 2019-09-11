印度男子捐眼角膜 遺愛台灣

（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）印度一名男子4年前因家人到台灣工作，搬到台灣居住，日前癲癇症發作情況嚴重而身故。新竹馬偕器官捐贈協調師楊佳盈表示，男子家屬主動提出器官捐贈，捐眼角膜遺愛台灣。

楊佳盈今天表示，印度這名18歲男子在4年前因家人到台灣工作，他一同搬到台灣，上月底他在家附近公園遛狗，突然癲癇症發作，口鼻朝下倒入池塘內，附近鄰居聽到男子身旁的狗吠聲，立即將男子救出，救出時他口吐白沫、全身抽搐，隨即送往新竹馬偕醫院急救。

楊佳盈說，因他口鼻朝下倒入池塘內，吸入池塘髒水，引發肺部嚴重感染，送醫急救後5日不幸辭世。

男子家屬今天向醫院感謝並表示，兒子在9歲時，確診罹患癲癇，沒想到他離開人世如此突然，曾一度無法接受，他們感謝醫院的醫療團隊，不僅協助關心心靈，也陪伴他們走出傷痛，同時，也讓兒子的眼角膜延續使用。

楊佳盈表示，感謝家屬的大愛，得知家屬有意願進行器官捐贈，院內馬上跨部門合作。由協調師與社工師安撫家屬並解釋流程，同時，快速進行捐贈比對，找尋適合的被贈與病患。

楊佳盈說，院內也會診各單位醫師評估器官捐贈的可能性，最後經由家屬同意決定捐贈眼角膜，幫助更多需要的人。（編輯：李亨山） 1080911