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新北3校疑食物中毒33人就醫 業者暫停供餐

最新更新：2019/09/12 18:03

（中央社記者葉臻新北12日電）新北市政府接獲通報，有3間學校傳出疑似食物中毒事件，共有72人感到不適、33人就醫，新北市政府衛生局已命負責供應商暫停作業，待餐點檢驗結果出爐後決定是否開罰。

新北市政府教育局副局長黃靜怡表示，新北市私立及人高中、新北市立崇林國中和新北市立錦和高中，今天陸續向市府通報疑似食物中毒事件。

其中及人高中共有27名學生，11日在校用過晚餐後陸續發生腹瀉、腹痛現象，在今天由學校送醫治療，崇林國中、錦和高中學生則是11日在校用過午餐後，陸續出現腸胃不適，崇林國中則有23人腹瀉、3人就醫，錦和高中共22人腹瀉、3人就醫，目前狀況皆在可控範圍當中，學生也已陸續出院。

新北市政府衛生局副局長許朝程表示，及人高中11日的晚餐是由久翔食品股份有限公司供應，崇林國中和錦和高中11日的午餐則是由宏遠國際餐飲股份有限公司，衛生局接獲通報後，已派員至2業者公司進行稽查，並抽驗留樣檢體，結果約7至10天會出爐。

許朝程表示，衛生局已在今天命2業者立即暫停作業，若檢驗出致病菌，可依違反食品安全衛生管理法處新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰，若確立為食品中毒案件，可依食品安全衛生管理法第49條移送檢調偵辦。

黃靜怡表示，2業者已依規定暫停對新北市內共54所學校供餐（久翔16校、宏遠38校），原應提供午晚餐由學校現行其他供餐廠商協助，直至檢驗結果合格才能恢復供餐。

許朝程表示，經查2業者歷年來在新北市並無相關受罰紀錄，不排除是因為天氣炎熱，在保存或運送過程中不慎，導致食物出狀況導致，詳細原因仍待調查。（編輯：張銘坤）1080912

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