琉璃蟻大軍現蹤雲林古坑 居民叫苦不敢開燈

（中央社記者葉子綱雲林縣13日電）褐色扁琉璃蟻大軍現蹤雲林縣古坑鄉華山地區，趨光又會飛，路燈下、家中燈具、牆壁上密密麻麻，看了令人發麻，當地居民叫苦，居家環境受影響，晚間不敢開燈，求助專家。

雲林縣政府農業處長魏勝德今天告訴中央社記者，專精螞蟻研究的彰化師範大學教授林宗岐曾協助，林宗岐說，琉璃蟻喜歡吃甜的液態水，可以用加入1%或3%低劑量且低毒性的硼砂或硼酸的糖水，誘引外出覓食的工蟻取食，再回到蟻窩互相餵食，大約5天至7天會死亡。

華山村長李國和指出，俗稱小黑蟻的褐色扁琉璃蟻，去年就看到，今年夏天特別多，不只雲林有，南投、嘉義等地山區都有蹤跡，居家環境飽受危害。

李國和說，小黑蟻有趨光性又會飛，成千上萬鋪滿路燈下、紗窗、牆壁、家中燈具附近，住家只要有縫隙，小黑蟻就鑽，導致山區居民入夜後不敢開燈，商家店面也遭殃，客人抱怨，生意大受影響。

華山村辦公室曾求助雲林縣動植物防疫所，防疫所人員到場瞭解，確定小黑蟻就是「褐色扁琉璃蟻」，另有一種是疣胸琉璃蟻，防疫所表示，因為小黑蟻沒有出現在農田，非農田用藥範圍，將轉介環保局由清結隊協助處理。（編輯：唐聲揚）1080913