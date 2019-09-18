彩券5000元以下獎金 12月起投注站可領取

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）現行民眾買彩券，中獎金額在新台幣2000元以下才能在投注站兌領，台彩今天表示，因財政部將提高獎金免稅門檻，12月起，中獎金額5000元以下獎項，就能直接在投注站領取。

財政部表示，將於20日公告修正「各類所得扣繳率標準」，將政府舉辦彩券的中獎獎金免稅門檻提高，範圍包括公益彩券、運動彩券及統一發票，從今年12月1日起，獎金超過5000元，才需扣繳20%所得稅，比原本的2000元門檻還高。

以威力彩為例，目前中6獎（800元）以下皆免扣稅，中5獎（4000元）以上則要扣稅20%，12月免稅門檻調高後，5獎也可進入免扣稅行列，少繳800元稅金。

台灣彩券公司表示，民眾若購買彩券中獎，且中獎獎金在2001元到5000元間，記得等到12月後再領獎，就可省下兩成稅金。電腦型彩券（如威力彩、大樂透等）部分，由於兌獎期限為各期彩券開獎日次日起3個月內，換算從9月1日起開獎的各期電腦型彩券遊戲都適用，只要等到12月再兌領就可省稅。

立即型彩券（刮刮樂）部分，則要看每張彩券背面載明的兌獎截止日，只要兌獎截止日在12月以後的都適用，統整共有20期產品符合條件，包括熱門的「1000萬大富翁」、「恰是傳奇」刮刮樂等。

台北市飛來富和平東彩券行老闆蔡天富表示，依照規定，現在只有中2000元以下獎金才可直接在投注站領獎，未來提高到5000元以下獎項都可領，民眾能馬上領到現金會很開心，領到現金後可能再加碼購買，預估對提升營業額有幫助。（編輯：蘇志宗）1080918