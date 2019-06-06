彩券獎金扣稅入庫金額 近5年合計247億元

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）買公益彩券幸運中獎，金額在新台幣2000元以上需要扣繳2成所得稅。財政部統計，從2014年第4屆公益彩券發行至2018年，彩券獎金扣繳金額累計達新台幣247億元，平均一年扣繳近50億元。

財政部國庫署表示，累計從1999年至2019年4月底，公益彩券發行至今累計創造盈餘約4478億元，其中用於補助國民年金約2007億元、全民健康保險準備224億元、分配給地方政府社福支出約2247億元。

發行機構台灣彩券公司累計繳庫的回饋金則達281億元，全數用於弱勢族群照顧，以及經銷商失業、轉業的生活津貼和人身安全照顧。

另一方面，根據稅法規定，現行不論電腦型彩券或刮刮樂中獎，金額在2000元以上，就要扣繳2成所得稅，以民眾喜愛的威力彩為例，目前中六獎（800元）以下皆免扣繳，中5獎（4000元）以上則要扣稅20%。

國庫署統計2007年至2013年，第三屆公益彩券發行期間，總計7年彩券獎金扣繳金額達311億元，平均1年約有44.4億元入庫。2014年第四屆公益彩券發行至去年，5年累計扣繳247億元，平均1年金額49.4億元，比第三屆金額增加，買氣呈現成長。

近年彩券獎金扣繳金額高點則落在2015年，單1年就有57億元的扣繳稅金入庫，主要是因當年威力彩接連開出30.03億元及28.7億元頭獎，金額創史上新高、次高，並帶動買氣升高。

隔年的春節加碼，2016年碰到南台大地震，銷售受到影響，加上少見長時間連摃的高額頭獎，買氣下滑，也影響扣繳金額降至46億元；2017年、2018年也維持在46億、47億元水準。

國庫署補充，財政部日前已預告修正，將公益彩券免稅門檻提高至5000元，超過才扣稅，但最快要等12月才上路，稅損目前無法統計。（編輯：楊凱翔）1080606