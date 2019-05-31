發票中獎5000元以下免稅 估一年少1.3億稅收

（中央社記者吳佳蓉台北31日電）財政部今天預告修正相關規定，將從12月起把公益彩券、統一發票獎金免稅門檻從新台幣2000元拉高至5000元，中統一發票4獎（4000元）將可直接受惠，免掉800元稅金，一年受惠的中獎幸運兒約16.7萬人，影響稅收約1.3億元。

財政部從今天起至7月29日止，預告修正「各類所得扣繳率標準」，將政府舉辦彩券中獎獎金扣繳門檻提高，範圍包括公益彩券及統一發票，從今年12月1日起，兌獎獎金金額在5000元以下免扣稅，超過5000元才須扣繳20%所得稅。

以統一發票中獎為例，目前5獎（1000元）、6獎（200元）中獎都免扣稅，但中4獎（4000元）以上獎項就要扣繳20%所得稅；未來免稅門檻調高至5000元，中4獎也可加入免稅行列，現省兩成稅金800元。

財政部統計，95%以上的統一發票中獎人，中獎獎項集中在五獎及六獎，四獎因相對中獎機率較低，僅10萬分3，平均1年中獎人數為16.7萬人；未來每位幸運兒兌獎都可省800元稅金，總計影響稅收約1.3億元。

財政部說，即日起已進入修正預告期，民眾可至「公共政策網路參與平台」的「眾開獎」專區表達意見，等到預告期結束，就會報行政院核定通過，預計12月上路。

財政部提醒，民眾今年7、8月統一發票如果幸運對中4獎，記得不要這麼早領獎，7、8月發票兌領期間為10月6日至明年1月6日止，等到12月才去兌領，就可免扣繳兩成所得稅，實拿4000元獎金。

在公益彩券部分，民眾喜愛的威力彩，目前中六獎（800元）以下皆免扣繳，中5獎（4000元）以上則要扣稅20%，免稅門檻調高後，5獎也可進入免扣繳行列，少繳800元稅金。（編輯：鄭雪文）1080531