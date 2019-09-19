陳時中拋長照新利多 評保險制剝奪年輕世代

（中央社記者陳偉婷台北19日電）衛福部長陳時中今天宣布長照政策利多，將補助身障住宿機構每床每個月新台幣6000元、身障日照機構也是每人每月3600元。他也回應長照保險制的做法是剝奪年輕世代。

中國國民黨總統參選人韓國瑜今天在臉書直播談長照政策指出，長照政策應調整為長照保險，由當事人、業主、政府三方以1個月1個便當錢共同負擔，建立可長可久的制度。

衛生福利部長陳時中晚間主動對記者回應韓國瑜提出的政見。他說，保險和國家政策負擔「各有利弊」，但如果說全民納保，民眾付1個便當錢，加上雇主和政府的負擔，一年約收到830億。但光是外勞照顧家庭和住院支出，可能就要1050億，他認為韓國瑜提出的政策「財務規劃沒有仔細想，也把餅畫太大」。

陳時中表示，相對長照險，目前政府的做法是幫助大家減輕負擔，「不是漫無目標、毫無節制去做補助」。如日前宣布對符合資格的長照住宿式機構住民和家屬給予每年最高6萬元補助，「對弱勢不無小補」。

陳時中更加碼提出，20日將公告對身障機構、身障日照機構的補助方式，這些幫助弱勢的機構常苦心經營，仰賴社會愛心人士，未來政府將給予幫忙。住在身障機構、教養院者，可得到每人每床每月6000元；在身障日照機構者，則每人每月3600元。當減輕機構壓力，也希望能做出品質，把障礙者照顧的更好。

衛福部也將開放有接受身障日間照顧機構服務者，可領身障生活補助費。詳細的補助情形將在明天公布。

此外，陳時中也說，針對外勞喘息服務等，政府也會給更多的資源。執政黨會用現有的資金，努力補足社會的需求，並虛心的改進。

陳時中也說，「保險不會比公務預算更穩定」，而且保險是將負擔轉嫁到年輕世代，讓年輕人來幫忙付錢，形同世代的不正義。（編輯：謝雅竹）1080919