日月光無車日 共享綠能機車前進楠梓加工區

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）日月光半導體高雄廠今天舉辦無車日，並宣布共享綠能機車前進楠梓加工出口區，預計投放百輛綠能機車。

日月光半導體高雄廠逐步建構綠能交通網絡，投入超過5年，今天舉辦「第四屆日月光世界無車日」，以「支持無車日、推動共享機車」為號召。

日月光高雄廠與台灣恩智浦半導體、華泰電子、SGS台灣檢驗科技、南美特科技、楠梓電子共同簽屬合作意向書，歡迎共享機車插旗加工區，提供多元友善的綠色交通運具，落實節能減碳永續理念。

日月光積極推動各項行動方案，此次與威摩科技（WeMo Scooter）合作，進軍高雄選擇左楠區為布局起點，預計投放百輛綠能機車，提供楠梓加工區4萬多名從業人員與鄰近民眾共享交通服務。

使用者在公共的停車格中，透過手機APP簡易操作，隨租隨還，並依騎乘的時間，收取不同的費用，有效率地分配共享資源。

日月光表示，階段性逐步推動綠色運具，第一步以電動巴士全面取代柴油巴士，建構區內綠色接駁網絡，第二步與Gogoro、光陽合作辦理多場電動機車展售會，提供員工專屬購車優惠，並同步規劃綠能停車位、設置換電站、充電站，祭出多項誘因，目前高雄廠已有近316名綠能車主。今年則是日月光的第三步。（編輯：鄭雪文）1080920