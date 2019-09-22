彰縣辦聯合淨灘 魚寮溪口發現死豬將採樣送檢

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化環保聯盟等多個單位舉辦聯合淨灘活動，範圍從大肚溪出海口延伸到濁水溪出海口，逾6000人參與，有學生在大城鄉魚寮溪口淨灘時發現死豬，通報海巡單位等處理，將採樣送檢。

彰化縣養殖協會、彰化縣野鳥協會、彰化縣環境保護聯盟、彰濱工業區管理服務中心等多個團體單位，共同主辦「2019彰化全海岸減塑聯合淨灘」活動，今天分別在伸港線西、福興芳苑、大城及彰濱工業區等4個場區展開，淨灘範圍從大肚溪出海口向南延伸到濁水溪出海口。主辦單位指出，參與淨灘的人數超過6000人。

有學生參與大城鄉的淨灘活動時，在大城鄉西港村魚寮溪口發現死豬，趕緊通報海巡單位。由於行政院秘書長李孟諺也在大城鄉與民主進步黨籍立法委員洪宗熠一起參加淨灘活動，趕緊指揮相關單位人員進行處置，先拉起封鎖線，禁止民眾靠近，也通知彰化縣動物防疫所等單位到場處理後續事宜。

彰化動防所長董孟治今天接受媒體訪問時指出，動防所人員已趕到現場，初步判定這個動物屍體應該是豬隻，他們會進行採樣送檢，另將疑似為豬隻的屍體焚化處理。

彰化縣長王惠美是來到位於芳苑鄉的台灣漢寶園濕地生態文創教育園區，為參加淨灘的民眾加油打氣。王惠美致詞時表示，這次的淨灘活動將彰化海岸線分為4個場區淨灘，活動結合中央、地方及民間團體的力量，她期盼透過淨灘，讓鄉親開始減少使用塑膠，愛護海岸，親近海岸。（編輯：戴光育）1080922