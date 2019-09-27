美國電子煙肺病再奪5命 民團籲政府別再縱容

（中央社記者張茗喧台北27日電）電子煙造成肺病疫情頻傳，董氏基金會表示，美國疾病管制暨預防中心發布最新報告指出，繼上週7人因電子煙導致肺病死亡，本週再增5名死亡病例，籲政府別再縱容電子煙毒害民眾。

國健署坦言，現行「菸害防治法」罰則很低，即便抓到業者販售電子煙設備或不含尼古丁的煙油，一次也僅能開罰新台幣1000至3000元，根本不痛不癢，有電子煙商甚至將產品藏起來，讓稽查人員罰無可罰，盼立法院將「菸害防治法」修正草案排入優先草案，儘早將新興煙品禁令入法，並提高罰則。

美國因電子煙引發的肺病病例數急速增加，令長期關注菸害議題的董氏基金會焦急不已，頻頻發布新聞稿呼籲政府有所作為。

董氏基金會執行長姚思遠今天表示，美國自8月起爆發電子煙神秘肺病，總統川普、衛生部長，州長、市長與國會議員等相繼發聲，呼籲嚴格管制電子煙，就連美國麻州州長也在台北時間9月26日緊急宣布全面禁售電子煙，同時主動展開調查神秘肺病原因，研擬嚴格管制措施。

姚思遠說，美國疾病管制暨預防中心（CDC）27日上午發布最新電子煙肺病疫情報告也顯示，繼上週有7人因電子煙肺病死亡後，本週死亡人數再增5人，且各州通報病例增至805人，全美電子煙害疫情持續惡化。

姚思遠指出，反觀台灣，政府一方面似有若無地宣稱全面禁止電子煙、加熱菸等新興菸品，另一方面卻放任各種專賣店大街小巷林立，不見具體的修法作為，縱容電子煙毒害民眾健康，質疑行政及立法部門欠缺政治道德與勇氣，即便研擬全面禁止新興菸品的「菸害防制法」修正條文，「行政院版」已在立法院塵封近2年。

國民健康署菸害防制組組長羅素英接受記者電訪時表示，因應美國接連出現與電子煙有關的嚴重肺病病例，國健署不僅找國外專家開會，討論新興煙品防治策略，同時也聯合中央、地方政府召開管制會議，將相關案例轉知各部會。

羅素英說，美國開放電子煙以來，美國高中生每4人就有1人吸食電子煙，出現咳嗽等肺部傷害案例，顯示電子煙對年輕學童傷害之大，因此國健署也請教育部在高中職以下校園校規中加入禁用電子煙規定。

羅素英指出，為了防堵電子煙傷害，去年也進行跨縣市聯合稽查，若查獲含尼古丁煙油即轉給食藥署以「藥事法」開罰，若查獲電子煙設備及無尼古丁煙油則以「菸害防治法」開罰，去年一共稽查約30萬次、開罰新台幣44萬5000元。

對於董氏基金會質疑，政府縱容電子煙專賣店滿街林立。羅素英坦言，第一線人員在稽查上確實面臨許多瓶頸，一方面菸害防治法罰則低，即便查獲每次也僅開罰1000至3000元，電子煙業者根本罰不怕，另外也有業者將產品藏起來，即便稽查人員到店面稽查，也罰無可罰。

羅素英說，國健署早已將「菸害防制法」修正草案提至立法院，內容包括將新興煙品禁令入法、提高罰則等，但目前仍在等待立法院將法案排入議程，盼爭取下會期列入優先草案。（編輯：方沛清）1080927