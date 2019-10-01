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立委盼政府替護理加薪 蘇貞昌：願往這方向來做

最新更新：2019/10/01 17:26
行政院長蘇貞昌1日在立院備詢時表示，護理人員的社會認同度遠高於政治工作者，他認為如果增加誘因、改善工作環境是合理的，也有助於國人健康，他會朝這方向來做。中央社記者施宗暉攝　108年10月1日
行政院長蘇貞昌1日在立院備詢時表示，護理人員的社會認同度遠高於政治工作者，他認為如果增加誘因、改善工作環境是合理的，也有助於國人健康，他會朝這方向來做。中央社記者施宗暉攝　108年10月1日

（中央社記者郭建伸台北1日電）行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢時表示，他母親生前在醫院進出10年，因為親身體驗，非常感謝醫護人員的專業辛苦。對於民進黨立委陳靜敏質詢要求提高護理人員薪資，蘇揆備詢表示這點相當合理，他願意往這方向來做。

也是成功大學護理系教授的民進黨立委陳靜敏，今天在立法院施政總質詢時替護理人員請命，表示照服員的培訓時間是90小時，薪資是新台幣3.2萬元，但護理人員的時薪比最低工資還低，甚至求職網站上也有醫院貼出值班護理人員起薪，是2.5萬元起跳，認為這對護理專業無疑是種苛責。

陳靜敏說，依照勞動部數據，多數醫療產業人員薪資都高於全國平均薪資，僅有護理人員是12.6%，顯示護理人員的薪資是最低的。

陳靜敏質詢時說，政府替社工、照服員加薪，甚至軍公教、海巡都加薪，護理人員的部分在哪裡？世界衛生組織公告2020年是護理之年，希望政府能宣示幫助護理人員改善薪資，並讓台灣在國際上被看見。

蘇貞昌說，他母親5年前高齡過世，生前最後10年都是家人陪著他媽媽在醫院進出，甚至是在醫院病逝；因為親身體驗觀察，他非常感謝醫護人員的專業跟辛苦。

蘇貞昌說，針對護理人員可能遭受的傷害，立法院過去已修法加重追溯刑責，而護理人員的社會認同度遠高於政治工作者，他認為如果增加誘因、改善工作環境是合理的，也有助於國人健康，他會朝這方向來做。（編輯：蘇龍麒）1081001

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