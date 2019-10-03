打造友善國家公園環境 營建署設無障礙步道

（中央社記者吳柏緯台北3日電）為了讓高齡、行動不便民眾使用國家公園的資源、親近自然，營建署在多個國家公園設置無障礙設施，目前在4個國家公園境內啟用8條無障礙步道，還有7條施工中。

內政部營建署表示，為了支持高齡、行動不便的民眾赴國家公園遊覽，並親近自然環境，因此積極在國家公園內建構友善環境，針對活動場所的出入口、通路、提供友善設施及標示，並由內政部公告為無障礙活動場所提供大眾使用。

營建署指出，國家公園多位於地形崎嶇、交通不便的山林或濱海地區，因此從民國99年訂定「各國家公園整體改善無障礙環境計畫」開始，在不違反國家公園設立宗旨的前提下，提供優質無障礙環境。民國104年時，為提升無障礙服務範圍及服務品質，因此擴展計劃目標，以每年建設至少一條無障礙步道，建構國家公園的無障礙環境服務網絡。

截至今年9月，已在陽明山國家公園、台江國家公園、墾丁國家公園與金門國家公園，建置完成8處無障礙步道，總長約6.8公里；目前正在建置中或是等待驗收的無障礙步道還有7處，總長度約為6.7公里，全數完工啟用後，全台國家公園內的無障礙步道可達13.5公里。

營建署說明，未來將修訂「各國家公園整體改善無障礙環境計畫」，把計畫時程延伸至民國112年，持續建設遊憩據點的無障礙設施與無障礙步道，同時逐步打造國家公園內的無障礙環境與提升品質，讓更多行動不便者可以更便利的進入國家公園，享受自然與人文環境。（編輯：林興盟）1081003