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開拓多元市場 明年來台旅客目標1139萬人次

最新更新：2019/10/06 09:57

（中央社記者范正祥台北6日電）交通部觀光局向立法院交通委員會提出報告指出，109年度仍期能達成2大關鍵績效指標，分別為「來台旅客達1139萬人次」及「國人國內旅遊人次達1.8億人次」。

立法院交通委員會7日將審查109年度中央政府總預算案關於交通部觀光局及所屬單位預算，觀光局長周永暉所提業務計畫及預算編列書面報告已送達立法院。

周永暉在報告中表示，台灣觀光在「Tourism 2020－台灣永續觀光發展方案（106－109年）」的政策目標下，經過3年的努力，已走向深度體驗及永續發展的觀光新時代。

周永暉指出，透過「開拓多元市場、活絡國民旅遊、輔導產業轉型、發展智慧觀光、推廣體驗觀光」等五大策略及相關行動計畫，輔以觀光建設及服務設施優質化，在地永續治理及鼓勵產業良性競爭等作為，打造台灣成為亞洲優質旅遊勝地。

他表示，109年度仍期能達成2大關鍵績效指標，分別為「來台旅客達1139萬人次/年以上」及「國人國內旅遊人次達1.8億人次/年」，帶動觀光及關聯產業商機，讓台灣更具觀光競爭力。

周永暉指出，觀光局及所屬109年度歲出預算數編列新台幣33億1866萬8000元，較上年度法定預算數27億7607萬6000元，增加5億4259萬2000元或19.55%。（編輯：鄭雪文）1081006

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