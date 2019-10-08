終結幽靈生活 陳瑩助台非混血林忠正取得居留證

台非混血兒林忠正（左4）1歲多時隨父親從南非返台，錯過歸化國籍時間，居留也已逾期，超過30年時間只能以無身分方式在台生活；在民進黨籍立委陳瑩（左3）積極奔走下，移民署近日已專案通過林忠正居留申請。中央社記者張皓安攝 108年10月8日

（中央社記者王揚宇台北8日電）台非混血兒林忠正1歲多時隨父親從南非返台，錯過歸化國籍時間，也超過合法居留時間，逾30年只能以無身分方式在台生活；經民進黨立委陳瑩3年奔走下，移民署近日專案通過居留申請，讓他取得居留證。

陳瑩今天在立法院召開記者會宣布這項好消息，並說這是她在這屆立委任期中協調處理最久的選民服務案件，整整用了3年時間，而移民署已於上個月專案通過林忠正的居留申請，他也在日前辦理居留證，可以合法在台居留。

根據記者會現場的新聞資料指出，林忠正於南非出生，目前34歲，父親為台灣原住民（阿美族），母親是南非人，他在1歲多時持南非護照隨父親入境台灣，但護照過期、居留均已逾期。

依照現行規定，林忠正必須遣送回南非，尋找當時的出生證明及父母結婚證明，才可以在駐南非辦事處（台灣）辦理台灣護照入境台灣，但此模式充滿太多未知數，讓林忠正取得「身分」之路遙遙無期。

新聞資料也提到，林忠正在台灣生活逾30年，已結婚育有一子，但他老婆身分證的配偶欄卻是空白，因為沒有身分，所以無法登記結婚，就連生病都沒有健保看醫生等。

對於近日取得居留證，林忠正受訪時表示，這幾年他尋求過非常多人幫忙，但都沒有順利解決，非常感謝陳瑩團隊的幫忙，雖然暫時還只是拿到居留證，但至少已經不是幽靈人口。

林忠正說，這30年來最大的困難就是沒辦法給老婆一個名分、身分，現在有了居留證，接下來就是要去處理結婚問題，未來也希望可以回去讀書，唸土木、工程或建築相關科系並考取相關證照。（編輯：郭萍英）1081008