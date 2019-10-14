抗震補強建物落成 25日開放觀摩

（中央社記者吳柏緯台北14日電）為協助耐震能力不足的老舊建物補強、降低民眾負擔，營建署今年規劃補助250件建物補強，每件補助最高新台幣220萬元，其中一戶示範建物25日將在花蓮開放觀摩。

內政部營建署指出，近年地震頻傳，常有建築物因軟弱底層而發生倒塌情形，為協助建築物補強、提升耐震能力，因此與國家實驗研究院國家地震工程研究中心合作，推動階段性補強技術，並於今年9月完成私有建築物階段性補強的示範案例。

營建署說明，這個示範案例位於花蓮縣國盛里，屋齡約為25年地上6層的建築物，總計約有36戶。透過政府的補助計畫與國研院國震中心的協助，以不影響社區住戶生活的前提下，增設部分剪力牆、提升建物耐震強度，消除建築物軟弱層的問題。

為了讓專業技師、建築師、廠商與民眾瞭解耐震階段性補強的實際情況，營建署將在25日舉辦觀摩活動。

由於補強的經費較高，使得許多民眾即便知道建築物情況，但因無力負擔而退縮。營建署在今年規劃補助階段性補強建物案件共250件，每件補助以不超過總補強費用的45%且最高上限新台幣220萬元。根據營建署規劃，明年與後年將會把補助件數拉高到每年500件。（編輯：郭萍英）1081014