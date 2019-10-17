信義區百貨週年慶激戰 新光三越首日業績上看10億

台北市信義商圈百貨公司週年慶17日開跑，包括新光三越信義新天地4間百貨公司及微風信義、松高、南山店週年慶同時舉行，新光三越各分館店長齊聚，呼口號加油打氣。中央社記者郭日曉攝 108年10月17日

（中央社記者吳柏緯台北17日電）信義區百貨週年慶進入白熱化階段，新光三越台北信義新天地4館與微風信義區3館的週年慶都在今天開跑。一早信義區湧現購物人潮，新光三越估首日營業額可上看新台幣10億元。

新光三越信義新天地的A4、A8、A9、A11與微風信義、松高、南山店，共計7間百貨公司在今天上午開門迎賓，宣告信義商圈百貨公司週年慶大戰正式開打。

今天上午開門前，各家百貨公司門口都早已排滿準備大肆購物的消費者。新光三越表示，粗估上午4館在開店前的排隊人潮合計達3000人，有消費者早上7時左右就來排隊，而各館的地下停車場車位在開館10分鐘左右就額滿，可見不少消費者都在等待信義區的週年慶。

新光三越日前表示，今年上半年買氣表現暢旺，信義區業績年成長5%，今年週年慶實體店面與線上同時開跑，預期信義新天地4館在週年慶期間將創造56億元成績，年成長約1%，全台新光三越百貨週年慶加總達到204億元業績。

以今天排隊人潮推估，新光三越表示，信義新天地週年慶期間預計可吸引500萬人次，首日業績4館合計上看10億元。

微風南山今年首度加入信義區的百貨週年慶，微風集團表示，微風雖然沒有美妝業種吸引消費者，但是今天南山、信義與松高3館的總來客數比起平日增加3到4成，仍受惠於週年慶帶動。

由於信義區平日上班時間的車流量大，適逢週年慶，對於交通疏導是一大考驗，因此今天一早開始，警方也調整車道、進行交通管制，因應消費人潮避免交通壅塞。（編輯：林孟汝）1081017

台北市信義商圈百貨公司週年慶17日開跑，包括新光三越信義新天地4間百貨公司及微風信義、松高、南山店週年慶同時舉行，微風百貨一開門就為會員送上貼心小禮物。中央社記者郭日曉攝 108年10月17日