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卑南溪口放鞭炮驅鳥 營建署：可罰6萬元以上

最新更新：2019/10/21 17:28

（中央社記者吳柏緯台北21日電）日前台東縣卑南溪口傳出民眾以沖天炮驅鳥的情形，營建署今天表示，已請縣府加強巡邏勸導。若民眾未經許可，以鞭炮驅趕野生動物，將依法處以新台幣6萬元以上的罰鍰。

內政部營建署說明，卑南溪口是國家重要濕地，目前營建署委託台東縣政府經營管理，每年挹注台東縣政府經費，執行濕地經營管理工作、民眾的環境教育與維護野生動植物棲息環境。以鞭炮驅趕鳥類的消息傳出後，已請台東縣政府加強巡邏並勸導民眾，如縣府有其他需求，營建署也會提供協助。

營建署說明，依照濕地保育法第25條與第38條的相關規定，若未經許可施放鞭炮驅趕鳥類，屬於騷擾野生動物行為，依法可處新台幣6萬元以上、30萬元以下的罰鍰。若造成野生動物死亡，則處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

不過由於民國106年的國慶煙火就是選在卑南溪口濕地施放，引起不少人質疑，營建署則澄清，國慶煙火施放地選址，是依據濕地保育法及保育利用計畫規定，並經過徵詢專家學者意見、提送內政部濕地審議小組大會討論通過後才拍板定案，經過嚴格的把關程序，降低對濕地環境的影響。（編輯：林興盟）1081021

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